أخبار عاجلة

ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا» -
الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي -
ضبط حشيش وهيدرو بقيمة مليون و150 ألف جنيه بحوزة متهمين في كرموز -
أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز -
انطلاق أولى عروض مسرحية «حواديت الاراجوز» بقرية القايات بالمنيا ضمن «حياة كريمة» -
محمد صلاح يسجل في رباعية ليفربول بشباك أرسنال بالدوري الإنجليزي (فيديو) -
قبل أيام من افتتاح طريق الكباش: طيبة «بانوراما الجمال تتجسد فى أرض الملوك» -
"ابن جلوي" يستعرض استعدادات الرياض لاستضافة أسياد 2034 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا

Print
الحكومة: 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا : 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن يومي 15 نوفمبر الذي يخص طلاب الجامعة و1 ديسمبر الذي يخص الموظفين موعدين مهمين للغاية، ولكن كلاهما ينصان على عدم السماح للطالب بالدخول للجامعة، أو الموظف الحكومي في مكان عمله، إلا بعد أن يُقدم شهادة حصوله على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»، أن هناك 3 طرق يستطيع بها الموظف إثبات تلقيه لقاح كورونا، وهي: تقديم البطاقة الصفراء التي يحصل عليها عند تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، حيث يتم تسجيل تاريخ الجرعة الجرعة الأولى وموعد تلقيه الجرعة الثانية، والشهادة الإلكترونية المميكنة التي يتم تقديمها في وزراة الصحة ويحصل عليها بعد ساعات قليلة، والتطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول، حيث يستطيع المواطن من خلاله إثبات تلقيه اللقاح، معقباً: «هذه الطرق تُثبت تلقي الطالب أو الموظف لقاح كورونا».

وأشار إلى أن بداية من يوم 1 ديسمبر، ستمتنع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن لم يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق مقالب القمامة العشوائية: خطرها كبير على الصحة العامة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق مقالب القمامة العشوائية: خطرها كبير على الصحة العامة

الحكومة البريطانية تحظر جميع أشكال استخدام الهاتف أثناء القيادة بداية من 2022

الحكومة البريطانية تحظر جميع أشكال استخدام الهاتف أثناء القيادة بداية من 2022