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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن يومي 15 نوفمبر الذي يخص طلاب الجامعة و1 ديسمبر الذي يخص الموظفين موعدين مهمين للغاية، ولكن كلاهما ينصان على عدم السماح للطالب بالدخول للجامعة، أو الموظف الحكومي في مكان عمله، إلا بعد أن يُقدم شهادة حصوله على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»، أن هناك 3 طرق يستطيع بها الموظف إثبات تلقيه لقاح كورونا، وهي: تقديم البطاقة الصفراء التي يحصل عليها عند تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، حيث يتم تسجيل تاريخ الجرعة الجرعة الأولى وموعد تلقيه الجرعة الثانية، والشهادة الإلكترونية المميكنة التي يتم تقديمها في وزراة الصحة ويحصل عليها بعد ساعات قليلة، والتطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول، حيث يستطيع المواطن من خلاله إثبات تلقيه اللقاح، معقباً: «هذه الطرق تُثبت تلقي الطالب أو الموظف لقاح كورونا».

وأشار إلى أن بداية من يوم 1 ديسمبر، ستمتنع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن لم يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.