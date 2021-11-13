أخبار عاجلة

"ابن جلوي" يستعرض استعدادات الرياض لاستضافة أسياد 2034 -
استشاري إدارة أعمال يوضح أنسب الحلول التقنية لإدارة الشركات -
محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدًا.. وأمطار غزيرة متوقع سقوطها ساعات الفجر -
الأرصاد تكشف حقيقة غلق الموانٍ البحرية بسبب سوء الطقس -
تنطلق الجمعة وسط إجراءات احترازية مشددة .. دورة التحديات فى مهرجان «القاهرة السينمائى» -
ساكاشفيلي ينهي إضرابه عن الطعام -
مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو -
مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول -
مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة بقنا

Print
مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة بقنا مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طالب مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء السبت، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية المراشدة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- نجع حمادي الصحراوي الغربي بالقرب من قرية المراشدة بمركز الوقف.

وتبين من التحريات مصرع كيرلس أشرف جادالله، طالب بكلية العلاج الطبيعي بسوهاج، وإصابة مينا فايز فوزي، طالب بكلية العلاج الطبيعي، ومحب نشأت وهبة، طالب بكلية الأسنان وتم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا»

وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا»

الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي

الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي