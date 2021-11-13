مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة بقنا

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لقي طالب مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء السبت، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية المراشدة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- نجع حمادي الصحراوي الغربي بالقرب من قرية المراشدة بمركز الوقف.

وتبين من التحريات مصرع كيرلس أشرف جادالله، طالب بكلية العلاج الطبيعي بسوهاج، وإصابة مينا فايز فوزي، طالب بكلية العلاج الطبيعي، ومحب نشأت وهبة، طالب بكلية الأسنان وتم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.