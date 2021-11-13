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خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بالسرطان

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خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بالسرطان خبيرة تغذية: مريض السمنة معرض للإصابة بالسرطان

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة معرض للإصابة بتصلب الشرايين، والسكر من النوع الثاني، أو السرطان، وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن دخلت الاحصائية الدولية لزيادة الوزن، بسبب اكتساب المجتمع العديد من السلوكيات الخاطئة مثل الوجبات السريعة، وعدم التحرك بصور كبيرة، خلاف عدم النوم بصورة مبكرة، وتناول الطعام مبكرًا.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لضبط الساعة البيولوجية للجسم، وتناول الطعام خلال الساعات النهارية، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق لا تعمل ليلا، وبالتالي تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى تحويل السعرات الحرارية لدهون، وبالتالي يحدث زيادة الوزن.

المصرى اليوم

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