رئيس قطاع البعثات يبحث التعاون مع جامعة عبدالمالك السعدي المغربية

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التقى الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بالدكتور حميد أبولاس نائب عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية المكلف بالبحث العلمي، بجامعة عبدالمالك السعدي بمدينة طنجة المغربية، لتعزيز سبل التعاون بين كلية حقوق جامعة القاهرة وكلية حقوق جامعة عبدالمالك السعدي.

وتناول اللقاء بحث إمكانية عقد اتفاقية للتبادل الثقافي من خلال التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في التخصصات المختلفة وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة وتنظيم زيارات للوفود الرسمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين. شهد اللقاء حضور، الدكتورة سعاد حميدي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمدينة طنجة، وبهاء همام القائم بأعمال مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالرباط.

وعلى هامش زيارته للمغرب، حضر د. العزازي مناقشة الدكتوراه للباحث جمال زين العابدين بكلية العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، حول موضوع "المسؤولية القانونية عن اختراق النظم الإلكترونية" وذلك بمقر بكلية الحقوق بمدينة طنجة.

وأشادت لجنة مناقشة الدكتوراه، بالدور الريادي لجمهورية مصر العربية في التعليم العالي والبحث العلمي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأكدوا على قوة ومتانة العلاقات المصرية المغربية في شتى النواحي التعليمية والثقافية.

الجدير بالذكر أن الباحث جمال زين العابدين يعد من طلاب الإشراف العلمي المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة منذ العام الجامعي 2017-2018.