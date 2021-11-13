خبير بيئي: التقلبات الجوية في أسوان ستتضاعف السنوات القادمة

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أكد الخبير البيئى محمود القيسونى، أن التقلبات الجوية التي ضربت أسوان بعنف ستتضاعف السنوات القادمة وهو متوقع من متابعة ودراسه التقلبات المناخية المتفاقمة بدول العالم، مما يستوجب إتخاذ التدابير اللازمه لتخفيف حدة التوابع.

وقال القيسونى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن التقارير الحديثة والصادرة عن البيئة تتحدث عن التوقعات المناخية والتى ستحدث بحوض البحر المتوسط خلال العشرين عاما القادمة، فمصر تقع بأقصى الركن الشمالى الشرقى للقاره الإفريقيه ولها سواحل على المتوسط وسواحل على البحر الأحمر بطول حوالى ٢٦٠٠ كم ومساحتها مليون كيلومتر مربع وطبوغرافيه أرضها تأخذ في الإرتفاع من سواحل المتوسط حتى حدود السودان وقد أطلق على النصف الشمالى منها مصر المنخفضة والنصف الجنوبى مصر العليا هذا بالإضافه إلى أن صحرائها الغربية تشمل ١٢منخفض أسفل مستوى البحر تشمل واحات منها خمسه آهله بالسكان وإحدى هذه المنخفضات هي الأكبر مساحة على مستوى العالم .

وأشار إلى أن هناك بعض الظواهر المناخية الشاذة التي بدأت تضرب مصر منها على سبيل المثال عام ٢٠٠٨ في منتصف شهر إبريل سقطت كرات الثلج لمده نصف ساعه على الأراضى الزراعية المتاخمه لسواحل العريش بشمال سيناء ودمرت المحصول الزراعى بالكامل، ومنتصف شهر أغسطس من نفس العام هطلت أمطار غزيرة على محمية علبة جنوب صحراء مصر الشرقية، وهي التي لا تهطل فيها الأمطار وفي أواخر شهر سبتمبر هطلت أمطار غزيره جداً على مدينه مطروح فجراً وتسببت في تعطيل المرور وحرق الأجهزة الكهربائية بعد أن تسربت إلى داخل المنازل وهي علامات تؤكد أنها القطره التي تسبق الغيث.

وأوضح القيسونى أن أجزاء مختلفة من المنطقة العربية شهدت أيضا ظواهر بيئية شاذة مما يؤكد أننا دخلنا نطاق الأعاصير والكوارث البيئية، مثلما حدث في سلطنة عمان عندما ضربها إعصار عام ٢٠٠٨، كذلك لبنان موجة صقيع غير عادية أدت إلى حالات وفاة وتلف مساحات كبيره من المحاصيل الزراعية، ودولة الإمارات ولمده عده أيام هطلت عليها أمطار غزيره جداً أدت إلى توقف المدارس وشل المرور وحوادث عديده كما أن قطر والبحرين واجهوا موجه صقيع غير عادية والكويت كان الصقيع بها دون الصفر والسعودية موجه الصقيع وتساقطت الثلوج على الرياض وتوفى حوالى ٥ أشخاص بسبب هذة الموجة، وأخيراً ما حدث في مصر خلال شهر يناير من ٢٠١٠ من سيول صحراوية جارفه دمرت قرى كامله بأسوان وجنوب سيناء وموجه صقيع قاسية.