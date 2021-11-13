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ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر فى منتصف التعاملات عن الأسعار السائدة أمس الجمعة، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية والتى من اليوم وحتى مساء غدٍ الأحد.

وارتفع سعر الذهب عالميًا فى يوم أمس في ختام أيام عمل البورصات الأسبوع الماضي بسبب مخاوف التضخم فى الإقتصاد الأمريكي، إلا أن خبراء يعتبرون أن ذلك الارتفاع ليس مؤشرًا قويًا على تأثير مخاوف التضخم على سعر الذهب.

وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم لكل من عياري 24 و21 عن سعر جرام الذهب السائد مساء الجمعة لكلا العيارين.

تقدم «المصرى اليوم» يوميًا خدمة أسعار الذهب فى مصر السائدة والتغيرات فى الأسعار بشكل مباشر، للمهتمين بأسعار الذهب في مصر، سواءًا الذين يرغبون فى شراء الذهب للزينة أو سبائك بغرض الاحتفاظ به أو الشراء لتقديمه هدايا للمواليد وحفلات الزفاف والخطوبة.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم السبت

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر إلي 929 جنيهًا، بدلاً من 928 مساء أمس الجمعة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر اليوم السبت

وصعد سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت إلي 813 جنيهًا بدلاً من 812 جنيهًا فى ختام تعاملات يوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم السبت

وبقي سعر الذهب عيار 18 عند 696 جنيهًا مثل الأسعار السائدة مساء الجمعة.

أسعار الذهب اليوم عيار 14 قيراطًا في مصر اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم فى مصر 542 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر زنة 8 جرمات إلي حوالي 6554 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم

ارتفع سعر سبيكة الذهب زنة 5 جرامات إلي نحو 4065 جنيهًا.

وصعد سعر سبيكة الذهب زنة 10 جرامات إلي نحو 8130 جنيهًا.

وارتفع سعر سبيكة الذهب زنة 20 جرامات إلي نحو 16260 جنيهًا.

يعتبر الذهب عيار 24 هو أقل الأنواع انتشارًا فى مصر وأكثرها انتشارًا فى دول الخليج، وتبلغ نسبة الذهب فى السبيكة إلي نحو 99% من مكوناتها.

ويكون الذهب عيار 21 هو أكثر الأنواع انتشارًا فى مصر، وينتشر بصفة خاصة فى المناطق الريفية أو خارج القاهرة الكبري والإسكندرية.

وينتشر الذهب عيار 18 فى القاهرة الكبري والإسكندرية ويعتبر ثاني أنواع الذهب انتشارًا فى مصر.

وتعتبر أسعار الذهب السابقة المذكورة هي للذهب بدون مصنعية والتى تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، ولكنها بصفة عامة تتراوح بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

أسعار الذهب عالميا اليوم

ختمت أسعار الذهب عالميا مساء أمس الجمعة فى ختام عمل البورصات العالمية أسبوع عمل البورصات العالمية علي ارتفاع كبير، وتستمر عطلة الأسواق العالمية اليوم السبت وغدًا الأحد.

ختم سعر الذهب للعقود الفورية علي 1864.98 دولار، بنسبة ارتفاع 0.16%، وكان الإغلاق السابق1862.01 دولار، فى حين كان المدي اليومي للأسعار 1845.36 دولار و1868.62 دولار.

وختم سعر الذهب للعقود الآجلة عند 1867.85 دولار، بنسبة ارتفاع 0.21%، وكان الإغلاق السابق1863.90 دولار، فى حين كان المدي اليومي للأسعار 1848.10 دولار 1871.35 دولار.

شبح التضخم يرفع أسعار الذهب لكنه مازال عاجزًا عن اختراق حاجز الـ1900

تسببت مخاوف التضخم فى الاقتصاد الأمريكي فى رفع أسعار الذهب نحو 2.8% خلال اسبوعين، ليحقق أعلي ارتفاعًا فى السعر منذ بداية يوليو 2021، ورغم ذلك لم يستطع الذهب اختراق حاجز 1900 دولار رغم الارتفاع فى الأسعار.

ويؤكد فيليب ستريبيل، رئيس استراتيجية المعادن الثمينة فى بلو لايت فيوتشرز أن الوقت مازال مبكرًا لاعتبار أن الذهب أصبح ملاذًا آمنًا من التضخم فما زال عليه أن يتخطي حاجز 1,900 دولار للأوقية ليمكن قول ذلك.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، إنه لن يتم رفع معدلات الفائدة قبلل منتصف العام المقبل.

وتسبب الأرتفاع القوي فى مؤشر أسعار المستهلكين والذى وصل إلي 6.2% فى رفع سعر الذهب، وتمثل أسعار المستهلكين أسعار خدمات البنزين والبقالة والإيجار والرعاية الصحية.

وتذبذبت أسعار النفط خلال الفترة من 4 نوفمبر إلي 11 نوفمبر، بعد إعلان بيانات المخزون الأمريكية بالتزامن مع التوقعات بزيادة الطلب بعد الأخبار عن التعافي من فيروس كورونا بعد زيادة استخدام اللقاحات.

وتأرجحت أسعار النفط بين 79.5 دولار للبرميل فى بداية الأسبوع وصعودًا إلي 85 دولار فى منتصفه، ثم هبوطًا إلي 82.2 دولار للبرميل فى نهاية الأسبوع.

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