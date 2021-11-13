تمويل 24 ألف مشروع صغير بقيمة 648.4 مليون جنيه

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مول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر ما يزيد على 24 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بإجمالى بقيمة 648.4 مليون جنيه في القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة.

ويعتبر محور التنمية الاقتصادية من أهم المحاور التي تعتمد عليها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل. وفى هذا الإطار، يرأس جهاز تنمية المشروعات لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن المبادرة.

ومنذ بدء تنفيذ المبادرة وضع الجهاز بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية خطة شاملة للتوسع في البرامج التي ينفذها لتوعية المواطنين في مراكز وقرى المبادرة الرئاسية بفكر العمل الحر وتعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات في مجال التمويل والتدريب والدعم الفنى.