«الجيزة»: رالي الفراعنة الدولي للجري بمشاركة 16 دولة أوروبية (صور)

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قامت الإدارة العامة للسياحة بالمشاركة في سباق رالي الفراعنة الدولي للجري والذى قامت بتنظيمه شركة Event Sports بدورته رقم (21) من سباق الفراعنة الدولي خلال الفترة من 10- 12 نوفمبر 2021 تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

هذا الحدث مصنف ضمن أشهر سباقات ال100كم عالميا ومدرج ضمن أجندة الاتحاد الدولى لسباقات الطرق ALMS ويعد فرصةمثالية للترويج للسياحة الرياضية ومنتج الصحراء.

وقد بدأ السباق من هرم هواره بالفيوم حتي هرم سقارة بالجيزة لمسافة 100 كم.

وقد قامت إدارة السياحة بتوزيع بعض من الهدايا التذكارية والكتيبات السياحية على المشاركين في السباق.