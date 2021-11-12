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رسميًا.. برشلونة يعلن عودة داني ألفيس

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رسميًا.. برشلونة يعلن عودة داني ألفيس رسميًا.. برشلونة يعلن عودة داني ألفيس

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أعلن الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني عن عودة ظهيره الأيمن داني ألفيس إلى صفوف الفريق الكتالوني فادماً من فريق ساو باولو البرازيلي.

ولعب ألفيس صاحب الـ 38 عام، لفريق برشلونة على مدار 8 مواسم، وانتقل الفيس إلى برشلونة عام 2008، من صفوف إشبيلية، وظل مع الفريق الكتالونى لمدة 8 مواسم حتى 2016، ثم رحل إلى يوفنتوس لموسم واحد، ثم باريس سان جيرمان لموسمين من 2017 وحتى 2019، ليقرر بعدها العودة إلى بلاده واللعب لساو باولو.

وكتب حساب برشلونة على تويتر: الفيس يعود مجدداً إلى البرسا.

ومنذ رحيل الفيس لعب العديد من نجوم برشلونة في مركز الظهير الأيمن أمثال البرتغالي نيلسون سيميدو، والإسباني سيرجي روبيرتو، لكن جميعهم لم يستطعوا سد الفراغ الذي تركه الفيس.

المصرى اليوم

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