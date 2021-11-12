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«الجيزة»: ضبط وإزالة ١٣ مخالفة تحويل وحدات سكنيه لمحلات بحدائق الأهرام ()

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«الجيزة»: ضبط وإزالة ١٣ مخالفة تحويل وحدات سكنيه لمحلات بحدائق الأهرام (فيديو) «الجيزة»: ضبط وإزالة ١٣ مخالفة تحويل وحدات سكنيه لمحلات بحدائق الأهرام ()

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء وإشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية في قطاع هضبة الأهرام.

واكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن الحملة تأتى استكمالاً للحملات التى نظمتها المحافظة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.

مشيراً إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع اشغالات المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية والتى أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية ومخالفات تشطيب لمحلات تحت الانشاء مقامة بدون ترخيص وإزالة كاملة لغرفة بجراج مخالف وضبط وإيقاف نشاط لورشة خياطة ومخزن للعب الاطفال بدون ترخيص بالعقارات رقم ٤٢٦ قطعه ل و٢٩٥ قطعه ط و٢١٠ قطعة ه و ٢٧٢ قطعه ه.

كما تم ضبط وإيقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقارات رقم ٤٣٧ قطعه خ و٣٩٥ قطعة ط ٢٩١ قطعه ع و٢٤ قطعه م و٢٠٣ قطعة ط وإيقاف أعمال تحويل فيلا بالعقار رقم ٢٢٨ قطعه ط وتم تكسير الأرضيات وسحب الابواب والأخشاب والمعدات، وتم مصادرة كافة مواد الاخشاب والمعدات وتحرير للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم سحب سيارة جامبو من مخزن ببدروم مخالف بدون ترخيص بالعقار رقم ٤٣٣ قطعة ط .

المصرى اليوم

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