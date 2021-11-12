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قوافل مدارسنا بالألوان لأحمد بهاء الدين تجوب مدارس أسيوط

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قوافل مدارسنا بالألوان لأحمد بهاء الدين تجوب مدارس أسيوط قوافل مدارسنا بالألوان لأحمد بهاء الدين تجوب مدارس أسيوط

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في إطار توجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج الأطفال ذوى القدرات الخاصة معهم، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى وفي إطار مشروع مدارسنا بالألوان الذي يستهدف تنمية الوعي الثقافي والفني لطلاب وطالبات المدارس وذلك بمدرسة الوليدية الابتدائية المشتركة.

تضمنت ورشة لتعليم فن كتابة القصة القصيرة وتم من خلالها تعليم الاطفال القصة وفنون كتابة القصة من «بداية، زمن، شخصيات، احداث، هدف، خاتمة».

وقام القاص عاطف العزازي بسرد قصتين للأطفال واكتشاف المبدعين في مجال الحكي وكتابة القصة، بجانب ورشة لتعليم مبادئ اللغة العربية وعلم النحو والشعر العربي للشاعر العربي الدكتور سيد عبدالرازق وقام بتدريبهم على الجرس الموسيقي في الشعر والفرق بين الشعر والنثر وفن الالقاء، أعقبها ورشة فنون تشكيلية لتعليم التلي مع ياسمين جاد محمود بتعليم الاطفال طريقة عمل الغرز المختلفة، وقدم القصر ورشة تنمية بشرية لتعليم الاطفال فن القيادة واهميتها وكيف تكتشف القائد وتنمي موهبته منذ الصغر.

المصرى اليوم

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