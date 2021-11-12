الهناجر تستضيف «الأفلام الكولومبية» طوال أيام الأسبوع

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تستضيف سينما الهناجر «بساحة الأوبرا»، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة في السادسة مساءاً خلال الفترة من الأحد 14 حتى الأربعاء 17 نوفمبر الجاري عروض لمجموعة حديثة من الأفلام الكولومبية .

حيث يعرض في اليوم الأول (الأحد 14 نوفمبر) الفيلم التسجيلي Jericho، the infinite flight of days«أو»أريحا، رحلة لانهائية من الأيام«إنتاج 2016- مدة العرض 78 دقيقة – إخراج كتالينا ميسا ورشح لثلاث جوائز دولية.. يدور الفيلم حول ثلاث نماذج لسيدات من مراحل عمرية مختلفة، يعشن في مدينة»أريحا«بأنتيوكيا الكولومبية .

كما يعرض يوم الإثنين 15 نوفمبر«the stone أو الصخرة» إنتاج 2019 – مدة العرض 89 دقيقة – إخراج رفاييل مارتينيز مورينو ورشح أيضاً لثلاث جوائز دولية.. ويدور حول الملاكم الأفروكولومبي (رينالدو سالغادو)، والذي يعمل كطعم في مباريات المصارعة، حيث يتقاضى أجرًا ليخسر المباريات.

ويعرض في السادسة مساء الثلاثاء 16 نوفمبر الفيلم التسجيلي «Riders of Paradise أو فرسان الجنة» إنتاج 2020 – مدة العرض 83 دقيقة – إخراج تاليا اوزوريو كاردونا.. ويدور حول فلاح يتغنى بالمناظر الطبيعية والحقول من خلال إمتطاءه للخيول.

أما الفيلم الكوميدي «The other football club أو نادي كرة القدم الآخر» فيعرض في السادسة مساء الأربعاء 17 نوفمبر.. الفيلم مدته ساعة ونصف – إنتاج 2019 – إخراج خوان كاميليو بنثون.. يدور الفيلم حول إتفاق سابق بين أربعة بحارة متقاعدين لمواجهة حقائق الفترة الذهبية من أعمارهم .