أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمادة أنور ينتقد أداء أمام أنجولا

Print
حمادة أنور ينتقد أداء المنتخب أمام أنجولا حمادة أنور ينتقد أداء أمام أنجولا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبو الوطني الأول، خلال الشوط الأول من مباراة أنجولا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مع أنجولا بتقدم المنتخب الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب 11 نوفمبر، في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «منتخب مصر، قدم مستوى سيئا خلال الشوط الأول من مباراة أنجولا، حيث لم تكن هناك أي فاعلية هجومية إلا بعد الهدفين».

وأضاف: «منتخب مصر لم يضغط على أنجولا، من بداية المباراة، وهذا ما منح التفوق للمنافس»، مشيرًا: «عبدالله السعيد، كان بعيدًا عن مستواه الفني، حيث لم يستطع القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، من الأفضل أن يدفع كيروش باللاعب محمد مجدي أفشة، في الشوط الثاني، على حساب السعيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه