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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني الأول، خلال الشوط الأول من مباراة أنجولا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع أنجولا بتقدم المنتخب الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب 11 نوفمبر، في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «منتخب مصر، قدم مستوى سيئا خلال الشوط الأول من مباراة أنجولا، حيث لم تكن هناك أي فاعلية هجومية إلا بعد الهدفين».

وأضاف: «منتخب مصر لم يضغط على أنجولا، من بداية المباراة، وهذا ما منح التفوق للمنافس»، مشيرًا: «عبدالله السعيد، كان بعيدًا عن مستواه الفني، حيث لم يستطع القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، من الأفضل أن يدفع كيروش باللاعب محمد مجدي أفشة، في الشوط الثاني، على حساب السعيد».