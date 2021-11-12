عريس العياط يتعرض لحادث أليم «ليلة الحنة».. كان رايح يشتري بدلة الفرح

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حزن ممزوج بألم انتاب الأهالي في مدينة العياط جنوب الجيزة، بعد رقود العريس «كريم»، صاحب الـ 24 ربيعًا، بأحد المستشفيات، «ليلة الحنة»، والذي تعرض لحادث جعله يصارع الموت.

أمس الأول، توجه «كريم.أ» إلى محل «بدل الزفاف»، لاستلام بدلته التي دفع ثمنها، وأثناء قيادته لدراجة بخارية انقلب بـ«الموتوسكيل»، لينقل إلى المستشفى يتلقى العلاج اللازم.

الفرح تحول إلى حزن، الجميع بدلاً من ذهابهم لمنزل العروس حيث «ليلة الحنة»، ذهب إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى العياط المركزى للاطمئان على «العريس»، الذي أصيب بشرخ نتج عنه نزيف على المخ.

أهل العريس يناشدون الجهات المعنية، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، موضحين أن «المستشفى طلب نقله إلى مستشفى آخر»، لأنه يحتاج «لرعاية مخ وأعصاب»، وبعد تقديم طلب عبر موقع وزارة الصحة والسكان «محدش سأل فينا».