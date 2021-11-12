أمهم تركتهم يصارعون الموت.. 5 أطفال أشقاء ضحايا حريقين بميت عقبة وعين شمس (صور)

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خلال الـ 73 ساعة، لقي 3 أطفال إناث مصرعهم في حريق شقة سكنية بعين شمس بالقاهرة، وبحادث مماثل لقي طفلين شقيقين مصرعهما بمنطقة ميت عقبة في الجيزة، فيما أصيب طفلان شقيقان في انفجار أسطوانة غاز منزلية بالوراق ونقلا إلى المستشفى ليصارعا الموت.

أثناء ذهاب الأم إلى أحد الأسواق في منطقة عين شمس بالقاهرة، لشراء احتياجاتها المنزلية، اشتعلت النيران في صالة شقتها ووصلت إلى غرفة نوم أطفالها الإناث الـ3، أكبرهن لا يتجاوز عمرها الـ 10 سنوات، ولقين مصرعهن اختناقًا.

ونقلت الجثث الـ3 إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة، إذ يوقع عليهن الطبيب الشرعي الكشف الطبيّ لبيان أسباب الوفاة وتوقيتها.

وكلفت جهات التحقيقات خبراء الأدلة الجنائية بفحص آثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، بعدما رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

وكانت قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى الشقة محل الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران التي نشبت بالطابق الـ3 بعقار مكون من 5 طوابق.

الإناث الثلاث ضحايا حريق شقة عين شمس

تركت أم طفليها بشقتها في ميت عقبة بالعجوزة في الجيزة، ذهبت إلى عملها بالليل وحين عادت في الصباح الباكر، عثرت على طفليها جثتين هامدين متفحمين، إثر حريق نشب بالشقة، بسبب ماس كهربائي.

النيابة العامة، صرحت بدفن جثمان الطفلين أحداهما عمره 4 سنوات والآخر عامين.

الجيران، قالوا لجهات التحقيق، إنّ الضحيتين دفنا بمقابر عائلتهما في الفيوم، مضيفين أن والدتهما كانت تعيش وحدها بعد انفصالها بالطلاق عن زوجها والد الطفلين اللذين في حضانة الأم.

وشهد الطابق الرابع في إحدى العقارات الكائنة بمنطقة ميت عقبة، حريقاً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، نتيجة ماس كهربائي ترتب عليه مصرع طفلين يبلغ عمر أحدهما 4 سنوات، والآخر عامين، وذلك نتيجة الاختناق من رائحة الدخان.

ودمر الحريق، محتويات الشقة بالكامل حتى أصبحت كتلة رماد.

حريق شقة ميت عقبة

أصيب طفلين، جراء انفجار أسطوانة غاز منزلية، أثناء إعداد الأم للطعام، بأحد العقارات في منطقة الوراق شمال الجيزة.

انتقلت أجهزة الأمن، والحماية المدنية، وفريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، وانتداب خبراء المعمل الجنائي للكشف عن أسباب الانفجار.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بنطاق قسم شرطة الوراق.

بالفحص والمعاينة تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل منزل، ما أسفر عن إصابة طفلين نقلا إلى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أسطوانة غاز في الوراق