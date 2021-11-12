مهاجم "الاتحاد" يوسف نياكاتي يغيب عن ودية "ضمك" بسبب وعكة صحية

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تجري غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مواجهته الودية مساء غد السبت، أمام فريق ضمك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي.

وتواصلت مساء اليوم تحضيرات الفريق الكروي الأول تتواصل استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات وسط متابعة إدارية.

وأجرى الفريق حصة تدريبية حيث اشتملت التحضيرات التي قادها المدرب الروماني كوزمين كونترا على جوانب لياقية وفنية.

ولم يشارك المحترف الفرنسي يوسف نياكاتي في الحصة التدريبية اليوم نظرا لتعرضه لوعكة صحية.

وسيغيب عن الاتحاد في مواجهة الغد كل من الدولي المصري أحمد حجازي نظير مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية، وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبود وفهد المولد وزياد الصحفي وسعود عبدالحميد، لتواجدهم مع المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة فيتنام يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم2022.الاتحاد ضمك