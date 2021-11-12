التحفظ علي طن ونصف لحوم فاسدة بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية التحفظ على طن ونصف الطن «لحوم وكلاوى» تم ضبطها داخل ثلاجة لحوم معبأة في عبوات أجنبية المنشأ منتهية الصلاحية وتمثل خطرا على صحة المواطنين، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تلقى اللواء محمد أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة تجميد، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، حيازة وتخزين كميات من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تمت مداهمة الثلاجة وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1500 كيلوجرام «لحوم وكلاوى» داخل عبوات أجنبية المنشأ تاريخ صلاحيتها مُنتهٍ، قبل طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرارًا صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.