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تكريم غادة عبد الرازق في فعاليات «العرس الجماعي» 2021 في أسيوط

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تكريم غادة عبد الرازق في فعاليات «العرس الجماعي» 2021 في أسيوط تكريم غادة عبد الرازق في فعاليات «العرس الجماعي» 2021 في أسيوط

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أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق عن تكريمها في محافظة أسيوط ضمن فعاليات العرس الجماعى 2021، وسط قيادات القوات المسلحة.

ونشرت «عبدالرازق»، أثناء تكريمها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «‎كان ليا الشرف بوجودى وسط قيادات قواتنا المسلحة الباسلة في فعاليات العرس الجماعى ٢٠٢١ بمحافظة أسيوط تحت قيادة اللواء أركان حرب محب حبشى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والسيدة المحترمة حرمه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح أب وراعي لكل الشعب المصري.. تحيا ».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرزاق آخر «لحم غزال» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبدالغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

المصرى اليوم

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