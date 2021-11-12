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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف إن قراره لا يعني ايقاف التبرعات في المساجد، وانما يتم على العمل على تقنين التبرعات وتنظيمها، مؤكدا على دعم منظمات المجتمع المدني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اخر النهار، مع الدكتور محمد الباز، ان الأمر يأتي لابعاد كافة الشبهات عن عمال المساجد، قائلا: «لو جبنا أشرف واحد يوقف على صناديق التبرعات برضو هيكون موضع للشبهات».

وأشار إلى أنه مسموح بالتبرعات سواء عينية أو مادية، مشيرا إلى ان ذلك يتم وفقا لقواعد ادارية واضخة، وليس بالطريقة التي كان معمولا بها خلال الفترة الماضية.