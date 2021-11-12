أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد عساف لجمهور مهرجان الموسيقى: الفرح بأهله وناسه

Print
محمد عساف لجمهور مهرجان الموسيقى: الفرح بأهله وناسه محمد عساف لجمهور مهرجان الموسيقى: الفرح بأهله وناسه

لاقتراحات اماكن الخروج

تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بحفل جماهيري كبير على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي، وافتتح الحفل بمقطوعة موسيقية تأليف الموجي الصغير، يحيي الموجي، وغني بعدها الفنان ابراهيم راشد مولاي إني ببابك، كلمات عبدالفتاح مصطفي، ألحان بليغ حمدي، كل مرة لما أوعدك، من ألحان سيد مكاوي وكلمات محمد الشيمي.


وصعدت بعده لخشبة المسرح المطربة صابرين النجيلي، وشدت موال لو تعمل الخير، على بلد المحبوب، شبكونا برمش عينهم، يآ أعز من عيني. وصعد بعدها المطرب الفلسطيني محمد عساف، ليوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان خاصة وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا د.مجدي صابر، جيهان مرسي مدير المهرجان، وقال: لي الشرف أن أقف واغني بدار الأوبرا المصرية، وأن أكون بينكم في هذا المهرجان، دائما في فلسطين نقول الفرح دائما بأهله وناسه، وأنتم دائما أهل للفرح«.


وافتتح«عساف» الفاصل الغنائي الخاص به ب جينالك يا فلسطين، كلمات سامي عفانة، ألحان محمد المدلل، أهو دا اللي صار، ألحان سيد درويش، كلمات يونس القاضي، عندما يأتي المساء، كلمات محمود ابو الوفا، ألحان محمد عبدالوهاب، مرايتك، كرمالك أنت، يامال الشام، الهوى هوايا من ألحان بليغ حمدي، كلمات عبدالرحمن الابنودي، ليختتم غناءه ب الأرض بتتكلم عربي كلمات فؤاد حداد، ألحان سيد مكاوي.


ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني عازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق إلى جانب فقرة غنائية للفنانة جنات. وشهد المسرح الخارجى في السابعة مساء حفل كورار اطفال الاوبرا تحت اشراف احمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال