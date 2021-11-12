محمد عساف لجمهور مهرجان الموسيقى: الفرح بأهله وناسه

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تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بحفل جماهيري كبير على خشبة مسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي، وافتتح الحفل بمقطوعة موسيقية تأليف الموجي الصغير، يحيي الموجي، وغني بعدها الفنان ابراهيم راشد مولاي إني ببابك، كلمات عبدالفتاح مصطفي، ألحان بليغ حمدي، كل مرة لما أوعدك، من ألحان سيد مكاوي وكلمات محمد الشيمي.



وصعدت بعده لخشبة المسرح المطربة صابرين النجيلي، وشدت موال لو تعمل الخير، على بلد المحبوب، شبكونا برمش عينهم، يآ أعز من عيني. وصعد بعدها المطرب الفلسطيني محمد عساف، ليوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان خاصة وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا د.مجدي صابر، جيهان مرسي مدير المهرجان، وقال: لي الشرف أن أقف واغني بدار الأوبرا المصرية، وأن أكون بينكم في هذا المهرجان، دائما في فلسطين نقول الفرح دائما بأهله وناسه، وأنتم دائما أهل للفرح«.



وافتتح«عساف» الفاصل الغنائي الخاص به ب جينالك يا فلسطين، كلمات سامي عفانة، ألحان محمد المدلل، أهو دا اللي صار، ألحان سيد درويش، كلمات يونس القاضي، عندما يأتي المساء، كلمات محمود ابو الوفا، ألحان محمد عبدالوهاب، مرايتك، كرمالك أنت، يامال الشام، الهوى هوايا من ألحان بليغ حمدي، كلمات عبدالرحمن الابنودي، ليختتم غناءه ب الأرض بتتكلم عربي كلمات فؤاد حداد، ألحان سيد مكاوي.



ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني عازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق إلى جانب فقرة غنائية للفنانة جنات. وشهد المسرح الخارجى في السابعة مساء حفل كورار اطفال الاوبرا تحت اشراف احمد عامر كوكبة من مؤلفات الطرب .