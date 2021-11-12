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قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات «بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف». جاء ذلك في تصريح للدبيبة خلال مؤتمر صحفي في باريس عقب مؤتمر دولي بشأن ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضا خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس سيسلم السلطة إذا «استطاعت مفوضية (الانتخابات) تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر». وأضاف قائلا «لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر».

وهدد القادة المجتمعون في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين «سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج» الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.