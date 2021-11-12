متخصص بالشأن الأمريكي: بايدن خيب ظن الكثيرين والتغييرات في عهده طفيفة

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أكد الكاتب الصحفى توماس جورجسيان، المتخصص في الشأن الامريكي، أن الرئيس الامريكي جو بايدن خيب ظن الكثيرين من مواطني الولايات المتحدة والصحافة الامريكية مرتبكة فيما يتعلق بتقييم بايدن وسياساته بعد قرب وصول إلى عام في حكم الولايات المتحدة.

وأضاف الكاتب الصحفى توماس جورجسيان، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن طريقة بايدن مختلفة تماما عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مقرا بأن الولايات المتحدة شهدت تغييرا في عهد بايدن وكان سليما ولكن بطئ وليس جرئ.

وتابع: «التغييرات التي حدثت في عهد بايدن طفيفة وليست هناك حركة سلسة والدبلوماسية الامريكية احتاجت لوقت لتلملم نفسها، والقلق والهاجس الاساسي الاني في امريكا هو الية الديمقراطية وسط افتخار امريكا دائما بالانتقال السلمى للسلطة»، مشيرا إلى أن امريكا تشهد مؤخرا معارك ثقافية ضخمة والمجتمع يحاسب نفسه بشدة.