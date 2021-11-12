بالتسابيح والألحان.. الأقباط يواصلون احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر

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استمرت احتفالات دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، اليوم الجمعة، وسط توافد عشرات الأقباط والمسلمين، للاحتفال في اليوم الثالث بذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» في فلسطين.

وحرص زوار الدير على المشاركة في زفة الأيقونة بحضور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والتي شددت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الأحترازية وإلغاء مظاهر الإحتفال المعتادة مثل الإعوام الماضية، وأقتصارها هذا العام على الزيارات اليومية فقط، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

وبدأت الإحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الاباء الكهنة والرهبان، وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الأحتفال والتى يطلق عليها اسم الدورة أو الزفة.

واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتي تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الروماني، داخل الكنيسة الأثرية للدير.