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تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا في أسوان

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تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا في أسوان تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا في أسوان

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نفّذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الجمعة، العديد من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 520 حكمًا قضائيًا، بينها أحكام جنايات و109 حكمًا بالحبس الجزئي، و20 حكم حبس مستأنف، و246 غرامة، وحكمًا في مخالفات متنوعة.

وأُخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبطت إدارة مرور أسوان، الجمعة، 520 مخالفة مرورية، شملت التصالح الفوري في مخالفة، وتحرير غرامة ونش خلال حملات مرورية بالمحافظة.

كما تم سحب تراخيص حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 89 مخالفة تجاوز حد السرعة، ومخالفة مسببات ، وتحرير مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط مركبات «توك توك» تم حجزها إداريًا، كما تم ضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

المصرى اليوم

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