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محافظ القليوبية يتفقد تسريب بنفق المنشية (صور)

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محافظ القليوبية يتفقد تسريب بنفق المنشية (صور) محافظ القليوبية يتفقد تسريب بنفق المنشية (صور)

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، نفق كلية العلوم بمنطقة المنشية ببنها، بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك لمعاينة وجود تسريب مياه مجهولة المصدر بالنفق.

وكلف المحافظ رئيس الشركة بسرعة معرفة أسباب تسريب المياه ومصدرها، الذي أكد أنه تم تشكيل لجنة هندسية، وتم أخد عينة من المياه للوقوف على نوعية المياه ومصدرها وسيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وحل المشكلة فورًا.

محافظ القليوبية يتفقد تسريب مياه بنفق المنشية
محافظ القليوبية يتفقد تسريب مياه بنفق المنشية

المصرى اليوم

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