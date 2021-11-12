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يد يهزم الزهور في دوري المحترفين

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يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين يد يهزم الزهور في دوري المحترفين

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي على فريق الزهور بنتيجة 39-26 في الجولة الرابعة عشرة من الدور الأول لدوري المحترفين والتي أقيمت على صالة النادي مساء اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الأول للقاء 22-13 لصالح يد الزمالك.

ومنح الجهاز الفني لكوماندوز اليد راحة سلبية للفريق غدا السبت على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل بصالة نادى الزمالك.

ويقود الفريق كل من: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

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