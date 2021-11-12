أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي

Print
حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي المنتخب حارس الأهلي السابق: كيروش أظهر «العين الحمراء» للاعبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لا يعرف المجاملات في قائمة .

وقال أحمد فوزي، في تصريحات عبر برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«كيروش، وجه جرس انذار الى جميع اللاعبين وأظهر العين الحمراء، بعد اختياراته الأخيرة لقائمة المنتخبات لمباراتي انجولا والجابون».

وأضاف :«المدرب البرتغالي في اختياراته لا يعرف المجاملات ولا ينظر إلى أسماء اللاعبين والأندية التي يلعبون لها، والمعيار الأساسي له في اختياراته هو اجتهاد اللاعبين في الملعب، والدليل على ذلك تواجد أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي، على مقاعد البدلاء أمام أنجولا».

ويواجه منتخب نظيره الأنجولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه