★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لا يعرف المجاملات في قائمة المنتخب.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«كيروش، وجه جرس انذار الى جميع اللاعبين وأظهر العين الحمراء، بعد اختياراته الأخيرة لقائمة المنتخبات لمباراتي انجولا والجابون».

وأضاف :«المدرب البرتغالي في اختياراته لا يعرف المجاملات ولا ينظر إلى أسماء اللاعبين والأندية التي يلعبون لها، والمعيار الأساسي له في اختياراته هو اجتهاد اللاعبين في الملعب، والدليل على ذلك تواجد أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي، على مقاعد البدلاء أمام أنجولا».

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.