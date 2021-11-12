محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها بعد تشغيلها (صور)

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أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم للمستثمرين.

وقال، المحافظ، الجمعة، إن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

وتفقد المحافظ 3 نماذج للوحدات الاستثماريه، والتقى بالمستثمرين أصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية.

رافق المحافظ أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندسمصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الإستثمارية ببنها