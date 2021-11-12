ميرفت أمين ونجلاء بدر في ضيافة It’s Show time في حلقة السبت المقبل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

في حلقة خاصة عن السينما والدراما، يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

على هامش حفله بمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، يتحدث النجم وائل جسار لكاميرا it's showtime عن تفاصيل مشاركته بالمهرجان، ويكشف تفاصيل مشاريعه الغنائية المقبلة.

تشهد الحلقة أيضا تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٣، إذ يتحدث المنظمون عن شكل الدورة المقبلة، وأهم الأفلام المعروضة وأبرز المكرمين. كما يتحدث الفنان عمرو عابد عن مشاركته بالمهرجان بفيلمه القصير «الحفرة»، الذي قام بإخراجه.

أيضا التقت كاميرا It's showtime مع القائمين على الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، التي انطلقت فعالياتها قبل أيام، وتحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، إذ يتحدث صناع المهرجان والنجوم الحاضرين عن كواليس الدورة الحالية وأبرز الأعمال المشاركة.

وتتضمن الحلقة أحاديث مع نجوم وصناع حكاية «ويبقى الأثر» أحدث حكايات مسلسل «إلا أنا»، من بطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش وإيناس كامل، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسرى، حيث يكشف صناع العمل تفاصيل أدوارهم وإطار القصة.

هذا بالإضافة إلى لقاء هام مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين من كواليس حكاية «حكايتي مع الزمان»، من مسلسلها «إلا أنا»، لتكشف موقفها من ردود الأفعال حول العمل، وسر غيابها الطويل عن الفن، كما تطمئن الجمهور على دنيا وإيمي سمير غانم ومدى تواصلها معهما الآن. ويظهر في التقرير أيضا كل من أحمد والي وشاهيستا سعد وعصام السقا.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه دينا حويدق وسمر نعيم.