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"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً

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"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً "الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً
واصل تدريباته وأجرى تمارين لياقية

تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام شقيقه الكويت الكويتي، مساء يوم الأحد المقبل.

وواصل الفريق الكروي الأول تدريباته مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خلال فترة توقف المسابقات الحالية.

واستهل لاعبو الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم الجري على مسافات مختلفة حول ملعب التدريبات.

وعمد المدرب الألباني هاسي، لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة وقسم عناصر الفريق إلى مجموعات في ملعب التدريبات.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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