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المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا

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المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا
تمهيدًا لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل

المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا

يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الخبراء والمندوبين أعمال دورته الـ112 برئاسة المملكة العربية غدًا في العاصمة المصرية القاهرة تمهيدًا لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري الذي سيُعقد يوم الأحد المقبل.

ويناقش الاجتماع تقرير أنشطة المنظمة للعام الماضي بشأن الإنجازات التي تحققت في مجال البرامج التدريبية، والإنتاج الفكري والنشر العلمي، والاستشارات، والجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية.

ويبحث الاجتماع موضوعات عدة تتعلق بالتنمية الإدارية في الدول العربية، وتطوير وتحسين قدرات المؤسسات العربية، وتنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، إضافة إلى استعراض الصعوبات والتحديات التي تواجه وزارات الخدمة المدنية والجهات المتخصصة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في ظل جائحة كورونا، وطرح أفضل التجارب والممارسات لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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