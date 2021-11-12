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أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

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أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

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قال أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن الوطني الأول، لابديل أمامه سوى الفوز في مباراتي انجولا والجابون، في تصفيات .

ويواجه منتخب نظيره الأنجولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات عبر برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الفوز في مباراتي انجولا والجابون، أهم من التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات المونديال، وذلك من أجل دخول مصر في التصنيف الأول لمنتخبات قارة افريقيا».

وأضاف :«مصر تحتاج لحصد 6 نقاط مع خسارة منتخب نيجيريا أو التعادل في المباراتين القادمتين، حتى ندخل التصنيف الاول، وتجنب مواجهة المنتخبات الكبرى في المرحلة النهائية لتصفيات المونديال».

المصرى اليوم

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