أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن المنتخب الوطني الأول، لابديل أمامه سوى الفوز في مباراتي انجولا والجابون، في تصفيات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الفوز في مباراتي انجولا والجابون، أهم من التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات المونديال، وذلك من أجل دخول مصر في التصنيف الأول لمنتخبات قارة افريقيا».

وأضاف :«مصر تحتاج لحصد 6 نقاط مع خسارة منتخب نيجيريا أو التعادل في المباراتين القادمتين، حتى ندخل التصنيف الاول، وتجنب مواجهة المنتخبات الكبرى في المرحلة النهائية لتصفيات المونديال».