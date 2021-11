وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية

★ ★ ★ ★ ★

تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة دون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1 - يقام السبت 12 نوفمبر اول ملتقي توظيف للسيدات "شغلني" بالحرم اليوناني (الجريك كامبس) بوسط البلد

في تمام التاسعة صباحا حتي السادسة مساءا بالتعاون مع مبادرة طور وغير التابعة للشباب والرياضة

فريق طور وغير حيكون موجود لاستقبالكم ومساعدتكم في ايجاد فرص عمل مناسبة وتدريبات مختلفة للتأهيل لسوق العمل "مجانا"



للحضور يرجي التسجيل: اضغط هنا

========

2 - مجموعه صيدليات سيف جروب تطلب للتعين:

1- صيادلة

2-مبيعات داخليه (تجميل)

3-دليفري

4-امن

5-عمال نظافه وخدمات

--------

الشروط:

- موهل عالي للصيادله

-موهل عالي وفوق متوسط للمبيعات

-موهلات متوسطه لباقي الوظائف

- ذكور واناث

-امتلاك ماكينة لوظيفه الدليفري

----------

مكان العمل : فروع الجيزه /المهندسين /زايد /اكتوير /التجمع الاول والخامس /مدينه نصر /مصر الجديده /العبور /الشروق /الاسكندريه

الحقوق

-الرواتب حسب كل وظيفه والخبرة

- وقت اضافى - تأمينات إجتماعية - تأمين طبى خاص - تأمين على الحياة - ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

3 - مجموعة عثمان أحمد عثمان (مزارع الامل) تطلب للتعين:

1- اخصائي مبيعات خارجية (منتجات البط الحي)

مكان العمل طموه الجيزة

2-عامل في قطاع المجسات

مكان العمل : العالمين _العاصمة الادارية _ السويس

3-ميكانيكي سيارات ومعدات

مكان العمل: المنيا

--------

الشروط:

- موهل متوسط او فوق متوسط للمبيعات

- لايشترط موهل لباقي الوظائف

- ذكور فقط

-يشترط خبره في نفس المجال لوظيفه المبيعات

----------

الحقوق

-الرواتب تحدد حسب الخبرة

- وقت اضافى - تأمينات إجتماعية - تأمين طبى خاص - تأمين على الحياة - سكن للمغتربين + موصلات لبعض المواقع + اضافي

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=======

4 - شركة BOKDOC العاملة في المجال الطبي تطلب

BOKDOC Company for Medical field is looking for:

1- Senior Business Development

"Identify partnership opportunities

Develop new relationships in an effort to grow business and help the company expand

Contact potential clients through cold calls and emails

Identifying new clients by researching and creating networking opportunities through visiting clients, cold calling, networking, and social media.

Negotiating and re-negotiating by phone, email, and in-person and closing business deals.

Actively seek out new partnership opportunities through cold calling, networking, and social media.

Set up a face to face meetings with potential clients/partners.

Customize service solutions to increase customer satisfaction

Proactively seek new business opportunities in the market

------------------------------

Location of work : Nasr city

----------------

Requirements:

- Graduates Only

- Males only

- (6-8) experience

-----------

Benefits:

- Salary Negotiable

- Two days off

- 8 work hours

- Medical and Social insurance

--------------

To apply please fill in this link and we will call you: Click here

Or visit our website in this link : Click Here

======

5 - شركة أوبو للهواتف الذكية تطلب :

OPPO Egypt is Hiring an "E-commerce Operation Specialist"

Location: Nasr City, Cairo

Job Description:

• Participate in campaign management, which includes arranging product promotions, launches, product listings, and campaign follow-up

• Assist in developing and implementing demand generation plans to grow site revenue

• Liaise with Designer Team on artwork needs and monitor timelines for fulfillment

• Responsible for ensuring the correctness of stock inventory and resolving any discrepancies.

• Assist Customer Relations department on product knowledge

• Create sales and analytical reports on a regular basis.

• Coordinate logistics when required

• Prepare purchase orders, invoicing, and logistical coordination.

• Other tasks as assigned

Job Requirements

• Bachelor's degree.

• Max. Age: 30

• Fluent English is a must.

• Must have a working understanding of e-commerce operations.

• Good organizational and problem-solving skills.

•Excellent business communications skills.

• Advanced Microsoft office.

If you are interested please send your updated CV to "hr@oppo-aed-eg.com" mention the job title ( E-commerce Operation Specialist ) in the subject

========

6 - صيدليات مصر تطلب للتعين:

1- صيادلة

2-كاشير

3-دليفري

--------

الشروط:

- موهل عالي (لا يشترط موهل للدليفري)

- ذكور فقط

-امتلاك ماكينة لوظيفه الدليفري

----------

مكان العمل : فروع وسط البلد-العباسيه-الأسكندريه-أكتوبر-الشيخ زايد-

الحقوق

-الرواتب

الصيدلي من 3700 الي 4000

الكاشير 2400

دليفري 2700 + نسبة علي الاوردر +نسبة علي التحويل

- وقت اضافى - تأمينات إجتماعية - تأمين طبى خاص - تأمين على الحياة - ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

7 - شركة أوبو للهواتف الذكية تطلب :

OPPO Egypt is hiring a Sales Trainer

( Cairo Branch)

*Fresh grades who participated in students activities are Welcome to apply)

Job Responsibilities:

- Responsible for the training of new hires in the sales department.

- Monitoring and reviewing the progress of training through assessment.

- Supporting and motivating the promoters in the stores to achieve their targets.

- Responsible for promotional activities.

Requirements :

* Bachelor's degree

* Max age: 28

* Minimum 6 months of experience in the sales or training field.

* Flexible to work outdoor

* Excellent presentation and sales skills

* Excellent leadership skills

* A very good command of English

* MS Office skills

If you are interested please send your updated CV to "hr@oppo-aed-eg.com"

mention the job title ( Sales Trainer ) in the subject

========

8 - تعلن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية عن احتياجها الي وظيفة مندوب مبيعات خارجي

الوصف الوظيفي

1. مسئول عن تحقيق أهداف أساسيات البيع, تحقيق الهدف الشهري و الهدف السنوى للمبيعات

2. تغطيه جميع العملاء من خلال خطوط السير و خطة التغطية بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين

3. كتابة التقارير المطلوبة

4. التحديث المستمر لعملاء خط السير

5. إعداد خطط عمل واضحة (يومية/أسبوعية/شهرية) وإجراء التحسينات الدورية عليها

6. المساعدة في تدريب المناديب الجدد

مميزات الوظيفة :

1. مرتب ثابت

2. تامين صحي

3. تامينات اجتماعية

4. عمولات

5. زيادة سنوية

6. فرص للترقي

متطلبات الوظيفة:

1. مؤهل عالي

2. يفضل وجود سنه من الخبره "حديثى التخرج مرحب بيهم للتقديم"

3. مهارات تواصل جيد

4. ذكور فقط

5. السن من 22 الي 32 سنه -موقف محدد من الخدمة العسكرية

للتقديم يرجي ملء الاستمارة: اضغط هنا

او التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك: اضغط هنا

========

9 - تعلن شركة اوبو عن حاجتها لمسئول مخزن فى القاهرة والجيزة:

شروط التقديم:

_مؤهل عالى.

_اقصى سن 30.

_سكان القاهرة والجيزة.

_ذكور فقط.

_خبرة فى مجال الخازن من 0-1 سنه.

للتقديم عن طريق ملئ الاستمارة: اضغط هنا

=======



10 - شركه نظارتي للنظارات والعدسات يطلب للتعين:

1- تيم ليدر

• دفع أداء المبيعات لمنصة التجارة الإلكترونية

• إدارة وتنفيذ الحملات الترويجية

• توفير التحليل والإبلاغ عن المقاييس مثل المبيعات الأسبوعية / الشهرية حسب الإدارة وبيع المنتجات الجديدة وعرض أداء الكود

2-مبيعات

"بيع نظارات وعدسات اون لاين

متابع العملاء

تسليم واستلام الاوردارات

--------

مكان العمل: التحرير

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها خاصتا مجال النظارات

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق

- المرتب

تيم ليدر: 6000+2000 KPIS

مبيعات: 5000

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========



11 - شركة أوبو للهواتف الذكية تطلب :

OPPO Egypt is Hiring an " Internal Auditor "

Location: Nasr City, Cairo

Main Job Duties:

- has a good command of bookkeeping (accounting cycle and

review it )

- Make necessary adjustments and restrictions (JOURNALS)

- audit the quarterly financial statements

- audit the inventory for cash & stock control and its movements

- participate in the final audit process for making the financial

statements with the CPA

- audit the cost control and its process

Requirements:

* Bachelor's degree of Commerce with grade Good.

* EXPERIENCE IN INTERNAL AUDITING is a MUST

* Males ONLY

* Age: 24-30.

* Proficiency in various computer programs related to accounting

* Very good verbal and written communication skills in English is a

must

* proactive, reliable, and have the ability to work in a team

Send your updated CV to "hr@oppo-aed-eg.com"

& Mention ( Internal Auditor ) in the mail subject

========

12 - سكاى ايجيبت للترفية تطلب للتعيين

خدمه عملاء

مكان العمل: مول مصر باكتوبر

-------

الشروط:

- مؤهل عالي

-ذكور واناث

- يفضل خبرة في مجال خدمه عملاء

-لدية مهارات بيع وخدمه عملاء

- حد اقصى للسن 30 سنة

- جيد علي الاقل في اللغه الانجليزية

----------

الحقوق

- المرتب 3000ج ويزيد حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

-يوم اجازه

- تأمينات طبية واجتماعيه

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=======



13 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارةالمركزية للمشروعات وتدريب الشباب(الادارة العامة للمشروعات)بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

اليوم التوظيفي يوم الاحد 14 نوفمبر لمجموعة عرفه جروب للملابس الجاهزة في الوظائف الاتية:

1- نائب مدير فرع (يشترط الخبره )

2- مشرف قسم ملابس(يشترط الخبره ).

3- كاشير (مؤهل عالي)

4- بائع بالفرع كلاسيك وكاجوال (مؤهل متوسط)

5- منسق عرض (VM)( يشترط الخبره )

6- مدخل بيانات( شباب فقط).

7- امن(شباب فقط)

8- عمال نظافه .(ذكور واناث).

9- ترزي .

10- سائقيين رخصة (2-3) ( يوجد سكن ووجبات بالمخازن في العبور )

--------------------

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة (مدينه نصر ومصر الجديده والتجمع ووسط البلد والهرم واكتوبر والمهندسين ومول مصر والمعادي )

- السائقيين العبور

-------------

الشروط المشتركة:

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

- يشترط التفرغ لان العمل شيفتات حتي 10م .

-جميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ والخبرة

------------

المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة + العمولة على المبيعات .

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

-حافز على المبيعات + خصم على المنتجات + كورسات

---------------

يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

المكان: 2 ميدان الاوبرا بجوار محطه مترو العتبه الدور الرابع امام محل نظارات فؤاد صبحي الدور الرابع

الميعاد: الاحد 14 نوفمبر من الساعة10 ص إلى 4 عصرا.

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للتواصل على

تليفون: 01067710054

واتساب: 01067095558

========

14 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

يونيون كوريير لخدمات البريد السريع يطلب للتعين:

1- مراسلين دعم بنوك

استلام إصدارات وتسليم مرتجعات من وإلى البنوك من وإلى الشركة

2-مراسلين بنوك

استلام وتسليم الكروت الخاصة بالبنوك من وإلى الشركة

3- سائق (يحمل رخصه 3-2-1)

سائق سيارة دبابة صندوق مغلق- استلام وتسليم الشحنات الخاصة بالبنوك من وإلى فروع الشركة

--------

مكان العمل: القاهره الكبري

الشروط:

- موهل متوسط-فوق متوسط-عالي (لا يشترط موهل للسائق)

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 45 سنة

----------

الحقوق

-الرواتب

مراسل الدعم 2500

مراسل 1500+1500 بدل

السائق 3500 إلى 4000

- وقت اضافى- تأمينات إجتماعية- تأمين طبى خاص- تأمين على الحياة- ترقيات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========

15 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

سبينس هايبر ماركت يطلب للتعيين:

1- مراقبي كاميرات

2-افراد امن

--------

مكان العمل: فرع اكتوبر

-------

الشروط:

- مؤهلات متوسطة- فوق متوسط

- ذكور فقط

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق

- المرتب مجزية حسب كل وظيفه

- 8 ساعات عمل

- تأمينات اجتماعيه وطبيه

-حافز شهرى في حال تحقيق تارجت البيع-تدريبات مستمرة- فرص للترقى

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=======



16 - تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن يوم مفتوح للتوظيف اونلاين علي برنامج مايكروسوفت تيم خاص بشركة راية لتوزيع المواد الغذائية والمشروبات وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا .

حيث تطلب شباب ٥% وغير ٥% والوظائف كالتالي .

- كول سنتر

- إداريين

- عمال

- أوفيس بوي

- سائقين درجة ثانية وثالثة

الشروط :

‎شباب فقط

السن من ١٨: 30

‎جميع المؤهلات

‎شهادة تأهيل من مكتب العمل لشباب ال٥%

‎المزايا :

‎- تامين صحى كامل

‎ -تامين على الحياة

‎- تامين اجتماعى

- بدل مواصلات

- مرتب ثابت + حافز

- ‎يتم توفير الوظائف المناسبة لهم حسب الحالة الصحية

للتقديم يرجي ملئ الاستمارة الاتيه : اضغط هنا

او التقديم مباشرا علي منصة توظيف مصر : اضغط هنا

=======