أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

Print
لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة» لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات والعقبات، رافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن المحافظ تفقد أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم، مشيرا إلى أنه يشمل على 15 عملا صناعيا (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).

وأوضح البيان أنه يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه المحافظ خلال الجولة مهندسي الموقع بالتنسيق مع مديرية الري لتذليل أي مشكلات في المنطقة الواصلة ما بين كوبري المصنع الحربي وحتى نزلة الطريق الإقليمي، وذلك ليكون متنفسا لأهالي المحافظة وواجهة حضارية لمدينة بنها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال