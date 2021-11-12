لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات والعقبات، رافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن المحافظ تفقد أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم، مشيرا إلى أنه يشمل على 15 عملا صناعيا (15 كوبري)، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).

وأوضح البيان أنه يتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه المحافظ خلال الجولة مهندسي الموقع بالتنسيق مع مديرية الري لتذليل أي مشكلات في المنطقة الواصلة ما بين كوبري المصنع الحربي وحتى نزلة الطريق الإقليمي، وذلك ليكون متنفسا لأهالي المحافظة وواجهة حضارية لمدينة بنها.