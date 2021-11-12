إحالة 69 من العاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب دون عذر

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قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة 69 من العاملين في المصالح الحكومية والوحدات الصحية في نطاق محافظة البحيرة للتحقيق بسبب الغياب عن العمل وترك محل العمل في أوقات العمل الرسمية دون سند قانوني.

وكانت الوحدات المحلية في البحيرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة في المحافظة، قامت بعدد من الحملات، كشفت خلالها الوحدة المحلية بمركز الدلنجات عن غياب 24 من العاملين في المصالح الحكومية عن العمل دون عذر قانوني، وكذلك غياب 42 آخرين من العاملين في الوحدات الصحية في قري فرنوي والربدان ومحلة بشر في مركز شبراخيت بسبب الغياب دون سند قانوني، وتغيب أيضًا 3 من العاملين في الوحدة الصحية بقرية جبارس في إيتاي البارود لعدم التواجل في محل العمل دون سبب قانوني.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار حملات التفتيش على الإنضباط الإداري، التأكد من انتظام سير العمل في جميع المصالح والهيئات الحكومية والصحية في قري ومدن المحافظة، ومتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة وكذلك مواعيد العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقصرين.

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