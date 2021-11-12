المصري كيدز: «حدوتة».. «الكلب الحيران »

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رودى بنوتة جميلة جدا هادية ورقيقة بتحب جدا ألعابها وبتسمع كلام مامتها والميس بتاعتها وبتساعد مامتها دايما وعلى طول معاها، وأصحابها فى المدرسة بيحبوها ويحبوا يلعبوا معاها، ولما فى يوم رجعت البيت مامتها سألتها: تحبى نخرج فين فى الأجازة؟ قالت رودى: مش عارفة أى حتة.

اقترحت مامتها الملاهى بس أخوها كان ليه رأى تانى، وقال نروح السينما. فضلت رودى حيرانة ومش عارفة تخرج فين سألتها مامتها إنت عايزة إيه؟ تقولها: معرفش، إنت اختارى ليا. قالت: خلاص طالما أخوكى عايز سينما نروح السينما وبعد الخروجة كانت رودى زعلانة وقالت لمامتها إنها مكنتش عايزة تروح السينما وإنها بتزهق جدًّا منها.

ردت عليها: يا حبيبتى لازم نحدد إحنا عايزين إيه وإيه اللى احنا محتاجين ليه لأن كده إحنا هنفضل على طول عاميلن زى الكلب الحيران. إيه الكلب الحيران ده؟! ضحكت مامتها وقالت دى لعبة بيلعبها تلاتة زى أنا وانت وأخوكى كل واحد بيكون فى النص والاتنين بيرموا لبعض الكورة وهو يفضل حيران مش عارف يعمل إيه وهما بيحركوا الكورة بينهم ويخلّوه يجرى فى الاتجاه اللى هما عاوزينه.

طب أنا إزاى هكون زى الكلب الحيران يا ماما؟ طول ما انتِ مش عارفة إنت عايزة إيه وعلى طول حيرانة هييجى حد تانى يقترح عليكى حاجة تانية وممكن جدا متكونش اللى بتبسطك زى السينما.

صح عندك حق أنا على طول فى المدرسة بكون حيرانة ومش عارفة أعمل إيه فى البريك وبروح ألعب مع أصحابى وهما كل يوم بيلعبوا نفس اللعبة وبكون زهقانة قوى. بكرة هاحدد اللعبة اللى بحبها وأقترح عليهم نلعبها وقعدت رودى تفكر فى لعبة وقالت: أنا هعلمهم لعبة الكلب الحيران وبكرة نلعبها، وفعلًا تانى يوم لعبت رودى مع أصحابها الكلب الحيران وشافت وعرفت إنها إزاى كانت على طول حيرانة وقررت إنها وتركز وتعرف هى محتاجة إيه عشان متكونش أبدا زى الكلب الحيران.