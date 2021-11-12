المصري كيدز: 12 علامة تدل على إصابة طفلك بـ«اللحمية»

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تضحم اللحمية من المشاكل الشائعة المنتشرة بين الأطفال، نتيجة تعرض الطفل لنزلات البرد الشديدة المتكررة خلال فترة الشتاء، واللحمية عبارة عن خلايا لمفاوية تعمل على مقاومة الميكروبات والجراثيم التى تدخل الجسم، ولكن عند الإصابة بالتهابات شديدة تتعرض للتضخم وينصح بإزالتها.

تقول الدكتورة رانيا مصطفى، استشارى طب الأطفال، إن اللحمية من الأمراض المنتشرة بين الأطفال من بعد عمر السنتين ويتضاعف حجمها بعد عمر الثلاث سنوات إلى ٧ سنوات، ويكون تضخم اللحمية ناتجًا عن خلل فى الجهاز المناعى للطفل أو إصابته بالتهابات شديدة أثرت على اللحمية وسببت تضخمها، وفى بعض الحالات يمكن علاجها أو استئصالها جراحيًّا.

وأضافت رانيا أن من أكبر مخاطر الإصابة باللحمية أنها تتسبب فى ضيق التنفس للطفل فيلجأ للتنفس عن طريق الفم الذى يتسبب فى اضطرابات وتشوهات فى الوجه والفكين واستمرار هذه العادة فترة طويلة يعمل على زيادة فى طول الفك السفلى وتقدمه على الفك العلوى وتؤدى إلى احتياج الطفل لعمل تقويم.

وأوضحت أن هناك ١٢علامة تدل على إصابة طفلك باللحمية:

١- عدم القدرة على التنفس، والتنفس عن طريق الفم.

2- تغير ملحوظ فى نبرة الصوت.

3- بعض الأطفال قد يتعرضون للاختناق وتوقف التنفس.

4- يعانى الطفل من الشخير وخصوصًا أثناء النوم.

5- التهاب شديد فى الأذن الوسطى.

6- يواجه المريض صعوبة شديدة فى البلع نظرًا للالتهاب.

7- تورم فى الغدد الموجودة بالرقبة.

8- الأرق الشديد وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعى.

9- تؤثر اللحمية على صحة الطفل الذهنية وتسبب عدم التركيز.

10- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

١١- تأخر معدل النمو الطبيعى.

١٢- جفاف الفم الذى يزيد نسبة حدوث تسوس بالأسنان.