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حملة تموينية في سيدي سالم بكفر الشيخ

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حملة تموينية في سيدي سالم بكفر الشيخ حملة تموينية في سيدي سالم بكفر الشيخ

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ترأس شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم في كفر الشيخ، اليوم حملة تموينية على المحلات بمدينة سيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة تموين سيدى سالم والإدارة الصحية، لضبط الأسواق واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة .

أسفرت الحمله عن تحرير ٨ محضر صحة، ٧ محاضر بيئة، ٦ محاضر تموين باجمالى ٢١ محضر متنوع،وتم التحفظ على المضبوطات وهي ٣١ علبة فطر عيش الغراب بدون بيانات، ١٠٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج الساخنة، ٥٠ كيلو مصنعات لحوم فاسدة ومنتجات بدون بيانات، ٥ كيلو دهون مجهولة المصدر. وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد المخالفين

المصرى اليوم

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