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حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي

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حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: مصر الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي حققنا الاكتفاء الذاتي.. وزير الزراعة: الأولى أفريقيا والسادسة عالميا بالاستزراع السمكي

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وصلت لمرحة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي، موضحا أنه هناك مشروعات سمكية كبرى تم افتتاحها مؤخرا مثل الفيروز والديبة وبركة غليون.

وأضاف السيد القصير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعتبر الأولى إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج سمك البلطي.

وأردف القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تنتج أكثر من 2.2 مليون طن أسماك وتحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي، وتلجأ إلى تصدير الثروة السمكية، مردفا أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي صدر مؤخرا، والذي يهدف إلى الرقابة على الصائدين ومراكب الصيد، ونوعية الأسماك، فضلا عن القضاء على الصيد الجائر.

وتابع السيد القصير، أن الدولة تبذل جهودا مكثفة في توفير الغذاء الآمن من مختلف الأنواع، موضحا أنه في ظل جائحة كورونا كانت معظم الدول المتقدمة لا تستطيع توفير الغذاء لمواطنيها رغم ما تملك من قدرات مالية.

المصرى اليوم

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