نقص الأسمدة يهدد محصول القمح في المنيا

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اشتكى مزارعوا المنيا من نقص الأسمدة الأزيوتية «النترات» وأفصحوا عن قلقهم لـ«المصرى اليوم»، فيما أكدوا على فرحتهم بموسم زراعات الشتاء، حيث توسعوا في استزراع مساحات القمح بعد أن تخطت الـ250 ألف فدان قمح، ضمن المحاصيل الشتوية لموسم الزراعة 2021-2022، والتى تساهم بثلث إنتاج الجمهورية من القمح سنويا، وتبدأ الزراعات خلال أوائل شهر نوفمبر، ويكون موسم الحصاد في 15 إبريل من كل عام.

في الوقت الذي أشاد فيه المزارعون بالسياسة التسويقية لمحصول القمح، والتعاقد مع الحكومة سنويا، لتسويق المحصول، من خلال سعر معلن، بنسبة تقاوى أعلن عدد منهم عن تضررهم من عدم توافر الأسمدة الآزوتية النترات، الخاصة بفصل الشتاء. مؤكدين أن أصحاب الحيازات الزراعية يستحوذون على حصص الأسمدة، دون منحها للمستأجرين، مطالبين الحكومة بضخ كميات إضافية بالأسواق، لمواجهة السوق السوداء.

نقص الأسمدة يهدد محصول القمح فى المنيا

وطالب الحاج محمد عبدعثمان القاياتى، رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالمنيا، المسئولين بتوفير حصص الأسمدة للمزارعين، في ظل ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء، واستحواذ مالكى الحيازات على المقررات، مما يعمل على نقص وصولها للمستأجرين وفى الوقت نفسه طالب بتعميم السياسة التسويقية لمحصول القمح في باقى المحاصيل.

من جانبه، استنكر الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، نقص الأسمدة وارتفاع سعرها بالسوق السوداء، وعدم ضخ كميات للمزارعين، مطالبا بزيادة سعر توريد القمح هذا الموسم، لمواجهة ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، والوقود، والقيمة الإيجارية للأراضى. فيما أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، بدء زراعة 333 ألف فدان، محاصيل القمح، والبنجر، وقصب السكر، ضمن المحاصيل الشتوية للموسم 2021-2022. مؤكدا أن المستهدف زراعة من القمح 250 ألف فدان، ومن البنجر 50 ألف فدان، ومن قصب السكر 33 ألف فدان.

نقص الأسمدة يهدد محصول القمح فى المنيا

وحول أزمة الأسمدة وتوفير المستلزمات الزراعية، قال «إسماعيل»: صدر قرار لجنة الأسمدة بصرف 50% من مخصصات الزراعات الشتوية للمزارعين بشرط تقديم الكارت، أو البطاقة الزراعية، أو إجراء معاينات. مؤكدا أن المخصصات تتراوح ما بين 2-8 شكاير للفدان، حسب نوعية المحصول المنزرع. مؤكدا أن أكثر المساحات المنزرعة بالمحافظة، قمح، وبنجر، وقصب السكر.

نقص الأسمدة يهدد محصول القمح فى المنيا

كما عقد المحافظ اللواء أسامة القاضى اجتماعا موسعا مع مسؤولى الزراعة والمختصين من التموين والمطاحن والبنك الزراعى، لبحث استعدادات الموسم الجديد لزراعة القمح، مشددا على توفير المستلزمات الزراعية للمزارعين لتحقيق المستهدف من المساحات المنزرعة.