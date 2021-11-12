رضا شعيب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث لـ«المصري اليوم»: بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية لتدريس صناعة الأثاث (حوار)

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قال رضا شعيب، رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، إن الدولة قدمت الدعم الكامل للمدينة من خلال إشراكها فى تأثيث وحدات مشروعات قومية ومحاولة توفير كافة السبل التسويقية فى الإطار الذى يسمح به القانون، موضحا أن هذا الأمر يؤكد ثقة الدولة فى منتجات مدينة الأثاث. وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن التسويق هو الملف الأهم، مؤكدا ضرورة توفير قطاع تسويق إلكترونى يضم كافة المصنعين داخل المدينة وخارجها.

بحيث يمكن الوصول لأبعد نقطة فى العالم عبر الموقع الإلكترونى، مشيرا إلى أنه تم عقد بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية الجديدة لدراسة وتدريس برامج خاصة بصناعة الأثاث فى إطار الربط بين العلم والصناعة، وكذا المشاركة فى فرش الوحدات السكنية لمشروع بشائر الخير (5) داخل مدينة الأثاث، وسيتم تسليمها قريبا، وبجودة تؤكد على أن إسناد فرش الوحدات لمدينة الأثاث يرسخ الثقة فى الأثاث الدمياطى.. وإلى نص الحوار:

■ ماذا يمثل حرص الدولة على إشراك مدينة دمياط للأثاث فى تأثيث وحدات المشروعات القومية؟

- الدولة قدمت فعليا كل الدعم للمدينة وذلك من خلال إشراك المدينة فى تأثيث مشروعات قومية ومحاولة توفير كافة السبل التسويقية فى الإطار الذى يسمح به القانون، ما يؤكد الثقة فى منتجاتنا، ورغم كل الجهود التى تبذل من كافة الأطراف وإدارة المدينة التى تسعى فى الإطار القانونى لتوفير بعض الفرص التسويقية وبعض الجهود فى إطار التصميم وهو جهد مشكور لإدارة المدينة ولكن هناك محددات قانونية تحول دون إنفاق شركة مدينة دمياط للأثاث فى الشق التجارى والصناعى الذى يخص الصناع، ما دعا لإنشاء كيان يضم صناع المدينة يملك المرونة والآليات نحو قيام الصناع بدورهم فى إتمام المشروع ووضعه على خريطة المشروعات القومية استكمالا لما قامت به الدولة وبأداء متجانس مع إدارة المدينة وكافة الأجهزة من أجل تحقيق أهداف المشروع وبالنظر إلى ما يجب أن تكون عليه طبيعة العمل فى قطاع الأثاث بصفة عامة ومدينة دمياط للأثاث بصفة خاصة.

■ ما رؤيتك لتطوير عملية الصناعة داخل مدينة الأثاث ومساهمتها فى مجال التصميم والتسويق؟

- من الواجب أن تكون هناك بنية أساسية لعملية الصناعة داخل الصناع وداخل مدينة الأثاث، ولا أقصد البنية الأساسية فى المبانى والأراضى فقط ولكن البنية فى القطاعات المكونة للصناعة، من بينها قطاع التصميم ومنه إلى التصنيع ومنه إلى التسويق، ويجب أن تؤسس الجمعية قطاع التصميم ليستقطب أفضل المصممين فى مصر ويتوسع فى ذلك لاستقطاب أفضل المصممين من خارج مصر، على أن يمول هذا القطاع ذاتيا من قيمة بيع التصميمات، وقطاع التصميم لا يعمل بالآليات الشخصية أو طبقا لخيال المصمم، فقطاع التصميم هو قطاع يعمل جنبا إلى جنب مع البحوث والتطوير ودراسة الأسواق فيما يخص، بحيث يستطيع المصمم تقديم منتجات قابلة للبيع أوإتاحة فرص بيعية، ما يمنع الاستثمار فى مخزون راكد، وهو إحدى الأزمات التى واجهت دمياط فى فترة زمنية طويلة وهى المخزون الراكد الذى لم يبع نظرا لإنتاجه بتصميمات نفذت بمعزل عن الأسواق بعد قطاع التصميم، ثم يأتى قطاع التصنيع وتملك فيه دمياط قطاعا عريضا من المصنعين، وليس بالضرورة يملك القدرة على تنفيذ كل التصميمات، فقد تحتاج التصميمات إلى ميكنة مختلفة وأدوات مختلفة وطرق صناعية تحتاج أن تقوم جمعية صناع الأثاث بتوفيرها للصناع لضمان نجاح عملية تنفيذ التصميمات.

صورة لأحد معارض الأثاث أثناء تواجد الجمهور والمسؤولين داخله

■ هل تمتلك خطة شاملة لملف التسويق فى قطاع الأثاث؟

- التسويق هو الملف الأهم حاليًا، فالأثاث ليست سلعة يتم شراؤها عبر الإنترنت ولكن التسويق الإلكترونى يعد الوسيلة الأولى فى إرشاد المشترى فى شتى أنحاء العالم إلى وجود منتج معين فى نقطة معينة داخل مصر، فنرغب فى توفير قطاع تسويق إلكترونى يضم كافة المصنعين داخل المدينة أو خارج المدينة على غرار أمازون، بحيث يمكن الوصول لأبعد نقطة فى العالم عبر الموقع الإلكترونى، وعبر الأبليكيشن الذى يجرى إنشاؤه، علاوة على التوسع فى عمل معارض دورية بصورة أكثر واقعية وفاعلية فى كافة محافظات الجمهورية، بحيث تستوفى حقها فى الدعاية ومنح المنتج المصنع بالمدينة قيمته، علاوة على إقامة معارض خارجية فى مجموعة من الدول المستهدفة ما بين دائمة ومؤقتة، وعلى سبيل المثال السعى للتوسع فى روسيا ومنطقة كاتفيا على حدود فنلندا ومنطقة الدول الإسكندنافية، والسعى للدخول فى الأسواق الإفريقية، خاصة فى الأسواق الناشئة منها، تزامنا مع عودة مصر لمكانتها التجارية فى منطقة الخليج العربى ومنافسة الغزو التجارى التركى والشرق أوسطى لمنطقة الخليج، وحتى الوصول للأسواق الأمريكية والأوروبية بعد الانتهاء من تطوير التصميم والتنفيذ والتشطيب بالصورة التى تكفل للمنتج دخول هذه الأسواق مع تطوير الصناعة لمسايرة التصميمات الحديثة المطلوبة عالميا وفى التشطيبات وتنفيذ الأنماط الجديدة فى التشطيب والإكسسوارات المعدنية التى حدثت بها طفرة عالمية كبرى.

■ كيف يمكن الحفاظ على الصانع فى ضوء التطوير واستخدام المعدات الحديثة؟

- الصانع اليدوى هو صاحب أصل الصناعة فى دمياط، ولابد أن يخضع لتطوير حقيقى بجانب تطوير الإطار التسويقى والمالى والإدارى كى يستطيع الصانع الحفاظ على حرفته، لأنه إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه فمن المؤكد أن الصانع سيتنازل عن حرفته ولكن إذا تم تطوير الصانع ماليا وإداريا وتسويقيا بجانب التصميم فسيستطيع الحفاظ على الحرفة، لأنها ستعود مصدرا، مع تنفيذ آليات التمويل الحديثة والتى يسعى البنك المركزى الى دعم الصناعة وتطوير الصانع تمويليا وإداريا وتنفيذ العملية التسويقية والترويجية والتصنيعية بجانب التصميم، كى يستطيع الصانع الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنوك دون تعثر.

■ هل شاركت جمعية صناع الأثاث فى معارض لتسويق الأثاث الدمياطى؟

- بالفعل تم الاشتراك فى معرض تراثنا، وكذلك عقد بروتوكول مع جامعة المنصورة الأهلية الجديدة لدراسة وتدريس برامج خاصة بصناعة الأثاث فى إطار الربط بين العلم والصناعة، علاوة على المشاركة فى فرش الوحدات السكنية لمشروع بشائر الخير (5) داخل مدينة الأثاث، وسيتم تسليمها قريبا، وبجودة تؤكد على أن إسناد فرش الوحدات لمدينة الأثاث يرسخ الثقة فى الأثاث الدمياطى.