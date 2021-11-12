وزير الزراعة يناشد الفلاحين استلام كارت الفلاح ويؤكد: إضافة خدمة ميزة عليه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كارت الفلاح تجربة رائدة للغاية ويعد ضمن إنجازات مصر الرقمية.

وناشد القصير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، الفلاحين بضرورة استلام كارت الفلاح. وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الكثير من الدول تطالب من مصر الحصول على خبراته في مسألة كارت الفلاح من أجل تطبيقه لديهم.

وكشف السيد القصير أن كارت الفلاح بدأ العمل عليه منذ 4 سنوات ووصل إجمالي الكروت التي تم طباعتها أكثر من 3.5 مليون كارت وتم توزيع 2 مليون كارت، ويوجد 860 ألف كارت متواجدين في الجمعيات الزراعية جاهزين للاستلام. وذكر، أن هناك 500 ألف كارت عليهم كارت ميزة حتى لا يكون كارت الفلاح بطاقة حيازة ذكية فقط، وأصبح كارت مدفوعات يتم دفع كافة المعاملات الحكومية عبره.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك 1.7 مليون فدان لا يوجد لهم كروت بسبب المواريث وعدم تقديم الأوراق الكافية لاستخراج كارت الفلاح.

واستطرد وزير الزراعة أنه تم الطلب من وزارة الأوقاف كشوف مقننة بأسماء المنتفعين حتى يتم صرف كروت الفلاح إلى المستحقين، موضحا أنه لا يوجد كروت حتى الآن للأراضي خارج الزمام.