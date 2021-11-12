استخدام سلاح اللاجئين والغاز.. أزمة بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بسبب 3 دول عربية (تقرير)

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تصاعدت خلال الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسية بين بيلاروسيا ( روسيا البيضاء) والاتحاد الأوروبي على خلفية تدفق اللاجئين -أغلبهم من دول عربية- من مينسك نحو بولندا وليتوانيا العضوتان في الاتحاد الأوروبي.

يقيم آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، في خيام في درجات حرارة متجمدة في الغابات على الحدود بين روسيا البيضاء وكل من بولندا وليتوانيا العضوتين في الاتحاد الأوروبي اللتين ترفضان دخولهم، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بإثارة الأزمة ويقول إن روسيا البيضاء تقدم التأشيرات وتذاكر السفر للمواطنين في الشرق الأوسط وتشجعهم على عبور الحدود بطريق غير مشروع.

في المقابل ترفض بيلاروسيا وحليفتها دولة روسيا الاتهامات، واتهم وزير داخلية بيلاروسيا فيكتور خرينين اليوم دولة بولندا: «بتعزيز تواجدها العسكري بالقرب من حدود بلاده لإثارة نزاع عسكري وجر أوروبا إليه».

لتدارك الموقف تظافرت الجهود الأمنية من الدول الغربية، لمواجهة الأزمة، ومنع تدفق اللاجئين. وفي يوم الإثنين الماضي ذكر وزير الداخلية البولندي أن بلاده نشرت 12 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا، قائلاً: «نشرنا دوريات إضافية لحرس الحدود هناك، وتمت تعبئة حرس الحدود إلى أقصى حد ممكن. كما تم إرسال عناصر مكافحة الإرهاب إلى الحدود اليوم. وهناك أيضا 12 ألف جندي من الجيش البولندي في منطقة الحدود»، الخطوة نفسها التي اتخذتها دولة ليتوانيا التي كانت عضوا بالاتحاد السوفيتي.

في المقابل تتهم بيلاروسيا السلطات البولندية بإعادة الأشخاص عبر الحدود إلى بيلاروسيا، بما يتعارض مع قواعد اللجوء الدولية. فيما عززت بريطانيا من الوضع الأمني، بإرسالها عسكريين إلى حدود بولندا مع بيلاروس بطلب من وارسو، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حسابها في «تويتر» أن فريقا صغيرا من العسكريين البريطانيين انتشر، بموجب اتفاق مبرم مع الحكومة البولندية، بغية دراسة إمكانية «تقديم الدعم الهندسي للتعامل مع الوضع الحالي عند حدود بيلاروس».

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على النظام البيلاروسي يوم الاثنين المقبل، وفقًا لما ذكره ثلاث دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز.

واتهم مسؤولون أوروبيون حكومة الرئيس البيلاروسي بتوجيه المهاجرين إلى حدودها مع الاتحاد الأوروبي، انتقاما من العقوبات السابقة التي فرضتها عليه التكتل، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

يأتي الإجراء في الوقت الذي يبحث فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي عن طرق لمكافحة ما يسمونه بـ«الحرب الهجينة» التي شنها رئيس بيلاروسيا ضد الاتحاد الأوروبي انتقامًا من عقوبات بروكسيل السابقة بسبب حملة نظامه القمعية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وفق ما ذكر موقع «بوليتيكو» الأمريكي.

وتنفي روسيا البيضاء افتعال الأزمة، لكنها قالت أيضا إنها لا يمكنها المساعدة في حلها إلا إذا رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات فرضها عليها في السابق لمعاقبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على حملة عنيفة على احتجاجات الشوارع التي استهدفت حكمه في عام 2020.

كان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو هدد الاتحاد الأوروبي أمس الخميس عبر تصريحاته خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة البيلاروسية، باحتمالية وقف خط إمداد نقل الغاز من يامال الروسية، الذي يمر عبر أراضي بيلاروسيا، إلى أوروبا، في حال فرضت الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على بيلاروسيا.

ودعا لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي للتفكير مليا قبل فرضه أي عقوبات، منوها بأن بلاده «لن تغفر» للاتحاد الأوروبي، وتتخذ إجراءات في حال فرض الاتحاد حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروس.

ويمر خط أنابيب الغاز «يامال- أوروبا» عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

كما ذكر لوكاشينكو أمس أنه طلب من وزارة الدفاع الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانضمام إلى عمليات المراقبة على حدود بيلاروسيا.

من جانبها أرسلت روسيا إشارات متضاربة، ففيما يقول الكرملين إنه لن يسمح لبيلاروسيا بعرقلة تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في الوقت الذي استعرضت فيه موسكو قوتها العسكرية في إظهار الدعم حليفتها.

من جانبها ردت ممثلة المفوضية الأوروبية دانا سبينان على تصريحات رئيس بيلاروسيا، قائلة «إن الغاز سلعة ولا يمكن استخدامه للابتزاز»، وقالت دانا سبينان المتحدثة في إفادة صحفية: «الغاز سلعة. لا يمكن استخدامه كأداة للابتزاز أو الضغط في أي مناقشات».

انتقد حلف شمال الأطلسي «الناتو» روسيا البيضاء بشأن التوترات على الحدود مع بولندا. وقال في بيان: «مجلس شمال الأطلسي يدين بشدة استمرار استخدام الهجرة غير النظامية بشكل مصطنع من قبل بيلاروسيا كجزء من الإجراءات المختلفة التي تستهدف بولندا وليتوانيا ولاتفيا لأغراض سياسية».

وحذر الناتو «من أن هذه الأعمال القاسية تعرض حياة الأشخاص المعرضين للخطر» مطالباً بيلاروسيا «بوقف هذه الإجراءات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والالتزام بالقانون الدولي.»

وفي ظل احتدام الأزمة ظهر اسم تركيا لمصدر للمهاجرين إلى دولة بيلاروسيا، وسجل موقع مطار منيسك على الإنترنت ست رحلات ستصل من إسطنبول اليوم الجمعة.

من جانبها نفت تركيا القيام بدور مباشر في إثارة الأزمة من خلال السماح باستخدام أراضيها في نقل المهاجرين.

ودرءاً للاتهامات منعت تركيا اليوم الجمعة مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر جوا إلى مينسك قاصدة إغلاق ما يمكن أن يكون أحد الطرق التي يسلكها مهاجرون

وقالت هيئة الطيران المدني التركية اليوم الجمعة إن مواطني سوريا واليمن والعراق لن يُسمح لهم بعد الآن بشراء تذاكر طيران من تركيا إلى مينسك.

من جانبه رحب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس بالخطوة التركية.

وقال شيناس، الذي يزور بيروت في محطته الثانية ضمن جولة لدول يضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين إلى مينسك، إن الرحلات الجوية من تركيا يجب أن تنخفض إلى الصفر من 17 بعد القرار.

التوترات لم تقتصر بين الجانب البيلاروسي والجانب الأوروبي، فبحسب وكالة الأنباء العراقية أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة قنصلها ببغداد.

ويظل الضحية في تلك الأزمة هم المهاجرين ويقطن حالياً الآلاف من المهاجرين كثير منهم أكراد وصلوا من الشرق الأوسط، يخيمون على الحدود مع بولندا، ويعانون من ظروف قاسية على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر موقع الـ «بي بي سي».

ويتكون المهاجرون في الغالب من الشباب- ولكن هناك أيضًا نساء وأطفال.

وبالفعل مات عدد منهم ويخشى على سلامة الباقين في ظروف البرد القارس المريرة في الشتاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتعرض ثلاثة مهاجرين من العراق وسوريا للضرب والسرقة على أطراف بلدة بولندية بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.