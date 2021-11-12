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قامت الوحدات المحلية في مراكز المحمودية ورشيد وكوم حمادة في محافظة البحيرة حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، أسفرت عن مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة.

وقامت الوحدة المحلية في مركز المحمودية بمصادرة 55 شيشة، كما تحفظت الوحدة المحلية في رشيد على 13 شيشة، وصادرت الوحدة المحلية في مركز كوم حمادة عدد 2 شيشة، وحررت 30 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمرور على الأسواق ومراكز الدروس الخصوصية والكافيهات والمقاهي للتأكد من الالتزام بتلك الإجراءات حرصًا على صحة مواطني البحيرة.

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