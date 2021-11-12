أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البحيرة تواجه .. مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضر «كمامة»

Print
البحيرة تواجه فيروس كورونا.. مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضر «كمامة» البحيرة تواجه .. مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضر «كمامة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية في مراكز المحمودية ورشيد وكوم حمادة في محافظة البحيرة حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد المستجد، أسفرت عن مصادرة 70 شيشة وتحرير 30 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة.

وقامت الوحدة المحلية في مركز المحمودية بمصادرة 55 شيشة، كما تحفظت الوحدة المحلية في رشيد على 13 شيشة، وصادرت الوحدة المحلية في مركز كوم حمادة عدد 2 شيشة، وحررت 30 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.
ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمرور على الأسواق ومراكز الدروس الخصوصية والكافيهات والمقاهي للتأكد من الالتزام بتلك الإجراءات حرصًا على صحة مواطني البحيرة.

اقرأ أيضًا عن أخبار البحيرة

«قروض البط».. محافظ البحيرة يعلن توزيع 44 ألف طائر في القرى

«الوحدة» تدفع شاب للانتحار شنقًا في البحيرة.. والجيران اكتشفوا الوفاة صدفة

«بسبب الميراث».. حبس متهم في البحيرة بقتل والدته وإلقاء جثتها بمصرف زراعي

أخبار حوادث اليوم: صديقة شهيدة الغدر «نجلاء» تكشف سرّ قتلها.. عرفت «نورهان» من الإنترنت

أخبار الحوادث اليوم في مصر.. مصرع طفلتين شقيقتين في البحيرة سقط عليهما دولاب الملابس

مصادرة 53 «شيشة» وتحرير 7 محاضر لعدم ارتداء كمامة فى البحيرة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه