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«كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. اعترافات أم متهمة بقتل ابنها في العياط

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«كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. اعترافات أم متهمة بقتل ابنها في العياط «كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. اعترافات أم متهمة بقتل ابنها في العياط

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«كنت بأدبه مقصدتش أقتله دا ضنايا».. قالتها ربة منزل، متهمة بالتعدي على ابنها الذي لم يتجاوز الـ5 سنوات حتى الموت، في منطقة العياط جنوب الجيزة، أمام جهات التحقيق.

الأم، اعترفت- خلال التحقيقات، بأنها ضربت ابنها على وجهه وجسده حتى أغشى عليه، مبررةً سلوكها بأنها كانت تؤدبه لسلوكه السيئ.

وتنصلت المتهمة مما نسب إليها من ارتكاب جريمة القتل العمد، قائلةً: «مقصدتش أقتله.. والله كنت بأدبه فمات»، وشرحت أنها حين ضربته على رأسه لفظ أنفاسه، دون قصد منها.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بوفاة طفل ووجود شبهة جنائية.

المصرى اليوم

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