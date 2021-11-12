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صورة : الملك يقلد ولي العهد الرتبة الجديدة

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جي بي سي نيوز  صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وقام جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقليد سموه الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية.
يشار إلى أن سمو ولي العهد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في العام 2017.
وحصل سموه خلال السنوات الماضية، على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.
ويخدم سموه، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي.

جي بي سي نيوز

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