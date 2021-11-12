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التخطيط: 2.324 مليار جنيه استثمارات موجهة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

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التخطيط: 2.324 مليار جنيه استثمارات موجهة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التخطيط: 2.324 مليار جنيه استثمارات موجهة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

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وجهت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية استثمارات قدرها 2.324 مليارجنيه بخطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2021/2022 لتنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع (بنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي).

بالإضافة إلى إنشاء عدد (3) محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بكوم أمبو والزعفرانة بإجمالي قدرات تصل إلى 120 ميجاوات بالتعاون مع (بنك التعمير الألماني، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي)، هذا فضلًا عن تنفيذ مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمناطق شرق وغرب النيل، وكوم أمبو، حيث تقوم الهيئة بتوفيروإتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

المصرى اليوم

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