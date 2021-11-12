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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة

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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من المواد المخدرةرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم 692 القادمة من اسطنبول اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور الجمرك في راكب فرنسى يحمل شنطة ملابس كبيرة و2 شنطة هاندباج نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمريرحقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد بحيرى مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على رفعت صدقى مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة جمركية من حسام الشافعى مأمور الجمرك وميلاد رسمى مدير الحركة والمشرف على الخط الاخضر ميلاد رسمى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 12 شريط بإجمالي 139 قرص من اقراص الترامادول المخدرة و4 زجاجات بها زيت مخدر الماريجوانا و3 كيس بوزن 46 جرام من عشب الماريجوانا المخدرة وكيس شوفان مخلوط بالماريجوانا مخدرة بوزن 500 جرام وكيس مكرونه مخلوطه بالماريجوانا المخدرة بوزن 250 جرام وقطعة مصاصه بالمخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 184 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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