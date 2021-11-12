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تراجع طفيف .. اليوم في وعالميا صباح اليوم الجمعة 12-11-2021

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تراجع طفيف .. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 12-11-2021 تراجع طفيف .. اليوم في وعالميا صباح اليوم الجمعة 12-11-2021

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تراجع سعر الذهب اليوم، صباح الجمعة، 12 نوفمبر 2021، ولكن بنسبة بسيطة بسبب ارتفاع وقوة الدولار، ولكنه ظل في منطقة مرتفعة بسبب بيانات المستهلكين والتى جاءت مرتفعة وزادت المخاوف من التضخم .

ويقترب سعر الذهب من تسجيل أكبر ارتفاع إسبوعى في 6 شهور بسبب لجوء المستثمرين له كملاذ آمن ضد التضخم وتراجع سعر الذهب عالميًا في بداية التداول بنسبة 0.3% .

بينما تراجعت أسعار الذهب في ، بقيمة لا تتجاوز 2 جنيها بعدما حققت ارتفاعا ملحوظا مساء الخميس يصل إلى من 10 إلى 14 جنيها وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر،من 810 إلى 812 جنيها للجرام، ويتوقع الخبراء مواصلة الذهب موجة الارتفاع خلال الفترة القادمة .

وتحرص « المصرى اليوم » على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لاشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الجمعة، مابين 926 إلى 928 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الجمعة، مابين 810 إلى 812 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الجمعة، مابين 694 إلى 696 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح الجمعة مابين 6480 إلى 6496 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا ، صباح اليوم، في بداية التداول بعدما حققت مساء الخميس قفزة كبيرة في الأسعار، وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3%، إلى مستوى 1856.20 دولارا للأوقية وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى مستوى 1857.90 دولارا للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2020 .

ويتوقع الخبراء مواصلة سعر الذهب الارتفاع خلال الفترة القادمة لعدة عوامل هي: 1- قيام مجموعة من الصناديق الصينية بإضافة قدر كبير من الاموال في الذهب ومن الممكن أن يزيد ذلك خلال الفترة القادمة

2- انخفاض الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة ومع ارتفاع التضخم تزيد جاذبية الذهب للاستثمار كملاذ للتحوط ضد التضخم .

3- صدور بيانات التضخم الأمريكية والتى تجاوزت التوقعات وهو ما يدعم الطلب على الذهب ويزيد من الاقبال عليه .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 938.65 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 860.43 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 703.99 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،857.07 $ .

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المصرى اليوم

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