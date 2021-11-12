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.. رئيسة وزراء نيوزيلندا: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي"

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أنهت الأم بسرعة بثها المباشر وتوجهت إلى طفلتها

فيديو .. رئيسة وزراء نيوزيلندا:

هناك لحظات توجب على المسؤولة أن تكون أمًا، حتى لو كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي تعرضت للمقاطعة من طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال بث مباشر على فيسبوك.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت "أرديرن" تتحدث فيه عن قيود في البلاد.

لم تكن رئيسة الوزراء تتوقع المقاطعة، وقالت: "اعتقدت أن هذه لحظة لطيفة وآمنة لعمل بث مباشر على فيسبوك".

وعندما شاهدت الأم طفلتها قادمة، قالت لها: "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي.. عودي إلى السرير، سآتي وأراك حالاً".

وبالفعل أنهت "أرديرن" الأم بسرعة بثها المباشر على فيسبوك، وتوجهت إلى طفلتها. ()

فيديو .. رئيسة وزراء نيوزيلندا:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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